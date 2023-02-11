Змогли повторити: на МКС сталася аварія ще на одному російському кораблі

Це другий випадок за останні кілька місяців

У росіян на МКС чергові проблеми, наприкінці минулого року на кораблі "Союз МС-22" стався витік рідини, що охолоджує, а тепер та ж доля спіткала "Прогрес МС-21", який прибув на станцію в жовтні.

Як повідомляє NASA, після успішного пристикування вантажного корабля до МКС, у нього почався витік холодоагенту. Наразі у відомстві підозрюють, що він весь уже витік.

"Сьогодні вранці у нас був витік холодоагенту із системи терморегуляції в космос, витік холодоагенту зупинився. Ми вважаємо, що весь холодоагент повністю вийшов", — повідомили в NASA.

Раніше інформацію про розгерметизацію контуру корабля "Прогрес МС-21" повідомили у "Роскосмосі", проте там додали, що температурний режим перебуває в нормі і загрози для екіпажу станції немає.

Крім того, там зазначили, що причини події встановлюються, а на програмі пілотованих польотів це не позначиться.

Згідно з планами, МС-21 має відстикуватися від МКС 18 лютого.

Як повідомлялося раніше, подібна НП сталася в грудні 2022 року з кораблем "Союз МС-22", у якого відбулася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора. Через це температура на кораблі підвищилася до 50 градусів за Цельсієм.

На цьому кораблі на МКС прибули двоє росіян і американець, які тепер мають труднощі з тим, щоб повернутися додому.