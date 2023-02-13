"Роскосмос" знову зганьбився: запуск корабля до МКС відклали через серію аварій

У "Роскосмосі" вирішили перестрахуватися на випадок чергової аварії

Аварії на російських космічних кораблях "Союз МС-22" та "Прогрес МС-21", на яких після пристикування до МКС сталася розгерметизація з подальшим витоком охолоджувальної рідини, змусила "Роскосмос" відкласти запуск корабля "Союз МС-23".

Як розповів голова російської державної корпорації Юрій Борисов, на обох кораблях виникли проблеми із системою терморегулювання.

"Охолоджувальна рідина випарувалася, а простіше — вилетіла в космос, і порушився режим терморегуляції, що може вплинути на безпеку польоту космонавтів", — сказав він.

За його словами, у "Роскосмосі" зібрали аварійну комісію, яка має провести перевірку корабля "Союз МС-23", через що його запуск буде відкладено до першої декади березня.

Чиновник також зазначив, що на отриманих з МКС фотографіях видно, що витік на "Союзі МС-22" стався внаслідок "зовнішньої дії". Не виключається, що це було зіткнення з мікрометеоритом чи космічним сміттям.

"Союз МС-23" мав прибути на МКС 22 лютого, щоб забрати екіпаж пошкодженого "Союзу МС-22"

Як повідомлялося раніше, перша НП сталася в грудні 2022 року з кораблем "Союз МС-22", у якого відбулася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора. Через це температура на кораблі підвищилася до 50 градусів за Цельсієм.

На цьому кораблі на МКС прибули двоє росіян і американець, які тепер мають труднощі з тим, щоб повернутися додому.

11 лютого стало відомо, що така ж доля спіткала і другий корабель.