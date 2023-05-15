Російські космонавти працюють у "прострочених" скафандрах: заміна з’явиться нескоро

Зробити новий скафандр планують лише за рік

Після серії невдач у космічній галузі росіяни зіткнулися з ще одним серйозним викликом. Цього разу їх "підвели" скафандри, у яких закінчився термін придатності.

Як повідомляють "Известия" з посиланням на представників космічної галузі, на службі у космонавтів на МКС є два скафандри — "Орлан-МКС" № 4 і "Орлан-МКС" № 5. У першого термін придатності вже минув, а у другого підходить до завершення.

У кожної моделі заявлений термін експлуатації складає 20 виходів у відкритий космос.

"На сьогоднішній день № 4 використовувався у 19 виходах та двох роботах усередині розгерметизованого модуля "Пошук". У № 5 у заліку — 17, а також дві аналогічні роботи в розгерметизованому модулі", — розповіло одне з джерел видання.

Скафандри цієї моделі розраховані на п’ять років експлуатації, проте №4 вперше було використано для виходу у відкритий космос у серпні 2017 року, тобто він уже вважається непридатним. Другий скафандр був уперше використаний у серпні 2018 року, тобто у нього залишилося ще кілька місяців терміну служби.

Втім, згідно з планами "Роскосмосу", новий скафандр буде зроблено лише 2024 року, а 2025 — ще два. Тобто до цього часу російським членам МКС доведеться потенційно ризикувати своїм життям, використовуючи скафандри, які б пора вже вивести з експлуатації.

Однак ситуація може і не бути настільки критичною, оскільки в подібних технологіях реальний термін придатності вищий за заявлений. Наприклад, "гарантійний термін" служби МКС вже давно минув, проте вона продовжує перебувати на орбіті.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2022 року з кораблем "Союз МС-22" сталася НП. Тоді відбулася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора, через що температура на кораблі підвищилася до 50 градусів за Цельсієм.

11 лютого стало відомо, що така ж доля спіткала і другий присланий туди корабель "Прогрес МС-21".