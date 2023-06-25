Третий пролет над первой планетой от солнца: зонд BepiColombo "пронесся" над Меркурием (видео)

Видео составлено из 217 снимков, снятых камерой наблюдения зонда

Зонд BepiColombo — совместная автоматическая космическая миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований по исследованию Меркурия – имеет для ученых не меньшую ценность, чем зонд NASA Parker Solar Probe, исследующий природу солнечных ветров.

BepiColombo был специально создан для изучения Меркурия, самой близкой к Солнцу планеты, и несколько дней назад ему удалось пролететь над ее обратной стороной.

Кадры полета показали на сайте Европейского космического агентства.

В первой части видео, которое составлено из 217 снимков, снятых камерой наблюдения BepiColombo M-CAM 3, освещенная сторона планеты быстро появляется в поле зрения космического корабля. Затем световая граница между днем ​​и ночью становится более отчетливой. В какой-то момент кажется, что Меркурий на мгновение зависает между корпусом космического корабля и антенной, прежде чем BepiColombo уносится прочь.

Последовательность изображений начинается с 19:46:25 UTC 19 июня 2023 года на высоте 1 789 км над поверхностью планеты и заканчивается в 20:34:25 UTC 20 июня 2023 года, когда BepiColombo находится на расстоянии 331 755 км.

Отмечается, что музыка для эпизода написана ILĀ с помощью инструментов искусственного интеллекта, разработанных группой Machine Intelligence for Musical Audio (MIMA) Университета Шеффилда.

Напомним, что, по мнению некоторых ученых, ранее на Меркурии могла существовать жизнь. Тем не менее, сейчас внеземную жизнь предлагают искать в совершенно неожиданном месте.