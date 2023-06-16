Укр

Земля пережила удар из космоса: будут ли новые волны магнитных бурь в ближайшие дни

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Магнитная буря 16 июня
Магнитная буря 16 июня. Фото techno.bigmir.net

Земляне уже пережили влияние потоков солнечной плазмы из космоса

Астросиноптики предупреждали землян о вероятности магнитной бури от потоков с зонами солнечной плазмы (CIR) 15 июня, и сегодня магнитное поле Земли также остается нестабильным.

Как сообщает Spaceweather, геомагнитный шторм может достигать 6 баллов мощности, который приравнивается к средней буре.

В то же время сайт Gismeteo уверяет, что магнитная буря произошла сегодня в 3:00. Она достигала 6 баллов мощности. Однако к 6:00 шторм уменьшился до магнитного возмущения 4 баллов. По прогнозам специалистов, в течение следующих трех дней магнитосферу Земли не будут беспокоить бури.

Тем временем работники солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают график магнитных бурь.

В течение месяца магнитных бурь не предполагается, а ожидаются только возмущения. Такими датами являются: 27 и 28 июня.

На сайте добавляют, что в первой декаде следующего месяца прогнозируется магнитное возмущение 4 баллов мощности – 8,9 и 10 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Она была столь велика, что спровоцировала магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.

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#Солнце #Магнитные бури #График #Июнь #Июль