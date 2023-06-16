Земля пережила удар з космосу: чи будуть нові хвилі магнітних бур найближчими днями

Земляни вже пережили вплив потоків сонячної плазми з космосу

Астросиноптики попереджали землян про ймовірність магнітної бурі від потоків з зонами сонячної плазми (CIR) 15 червня і сьогодні магнітне поле Землі також залишається нестабільним.

Як повідомляє Spaceweather, геомагнітний шторм може сягати 6 балів потужності, що прирівнюється до середньої бурі.

Водночас, сайт Gismeteo запевняє, що магнітна буря відбулась сьогодні о 3:00. Вона сягала 6 балів потужності. Однак, до 6:00 шторм зменшився до магнітного збурення 4 балів. Тож, за прогнозами фахівців, протягом наступних трьох днів магнітосферу Землі не турбуватимуть бурі.

Тим часом, працівники сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують графік магнітних бур.

Протягом місяця магнітних бур не передбачається, а очікуються лише збурення. Такими датами є: 27 та 28 червня.

На сайті додають, що у першій декаді наступного місяця прогнозується магнітне збурення 4 балів потужності — 8,9 та 10 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одне з найбільших плям на Сонці, яке було виявлено у 1859 році. Вона була настільки великою, що спровокувала магнітні бурі на Землі. В наслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.