На супутнику Сатурна може існувати життя: неймовірне відкриття вчених

Вчені не тільки виявили життя, а й знайшли його джерело

Вчені вперше виявили життя за межами нашої планети. Про це свідчать фосфати, які знаходяться в океані іншого небесного тіла.

Про це розповіли на порталі Science Alert. Повідомляється, що фосфати були виявлені в підлідному океані супутника Сатурна Енцеладі.

З’єднання з домішками фосфору виявили в парах, які вивергає Енцелад. Судячи з концентрації, на супутнику Сатурна цих сполук може бути навіть у 100 разів більше, ніж на Землі. Чому це так зачепило вчених? Справа в тому, що фосфор — це один із шести елементів, які необхідні для життя. Те, що він є на Енцеладі говорить про те, що це небесне тіло можна розглядати як об’єкт для пошуку інопланетного життя в нашій Сонячній системі.

Примітно й те, що раніше фосфор в океанах за межами Землі ніколи не знаходили. Енцелад за своїми розмірами становить 1/7 від розмірів нашої планети та покрит товстим шаром льоду. Зонд Cassini зміг зафіксувати гейзери, які викидає Енцелад, вони вказали на присутність у ньому глобального океану. Він рідкий через те, що виділяється тепло в результаті гравітаційної взаємодії із Сатурном.

Енцелад, як і Сатурн, знаходяться далеко від Сонця, яке допомагає підтримувати більшість харчових систем Землі. Але, незважаючи на це, на нашій планеті теж є темні та холодні куточки, наприклад, у морських глибинах. Туди не проникають сонячні промені, але там є життя. Аналогічно справи можуть бути й на Енцеладі. Але вчені не можуть заглянути під шар льоду, товщина якого не менше 20 км, щоб переконатися в цьому напевно.

То де ж на Енцеладі взявся фосфор? Вчені припустили, що під рідким океаном супутника міститься ядро, що складається з вуглецевої хондиритової породи. Згідно з експериментами, фосфор є неминучим продуктом взаємодії між лужною та багатою карбонатами океанською водою та цією породою. Таким чином, вчені не тільки виявили фосфор на Енцеладі, але й встановили, звідки він береться.

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