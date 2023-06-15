На спутнике Сатурна может существовать жизнь: невероятное открытие ученых

Ученые не только обнаружили жизнь, но и нашли ее источник

Ученые впервые обнаружили жизнь за пределами нашей планеты. Об этом свидетельствуют фосфаты, находящиеся в океане другого небесного тела.

Об этом рассказали на портале Science Alert. Сообщается, что фосфаты были обнаружены в подледном океане спутника Сатурна Энцеладе.

Соединения с примесями фосфора нашли в парах, которые извергает Энцелад. Судя по концентрации, на спутнике Сатурна этих соединений может быть даже в 100 раз больше, чем есть на Земле. Почему это так зацепило ученых? Дело в том, что фосфор — это один из шести элементов, которые необходимы для существования жизни. То, что он есть на Энцеладе говорит о том, что это небесное тело можно рассматривать как объект для поиска инопланетной жизни в нашей Солнечной системе.

Примечательно и то, что до этого фосфор в океанах за пределами Земли никогда не находили. Энцелад по своим размерам составляет 1/7 от размеров нашей планеты и покрыт толстым слоем льда. Зонд Cassini смог зафиксировать гейзеры, которые выбрасывает Энцелад, они указали на присутствие на нем глобального океана. Он жидкий из-за того, что выделяется тепло в результате гравитационного взаимодействия с Сатурном.

Энцелад, как и Сатурн, находятся в далеке от Солнца, которое помогает поддерживать большинство пищевых систем Земли. Но, несмотря на это, на нашей планете тоже есть темные и холодные уголки, к примеру, в морских глубинах. Туда не проникают солнечные лучи, но там существует жизнь. Аналогичным образом дела могут обстоять и на Энцеладе. Но ученые не могут заглянуть под слой льда, толщина которого не менее 20 км, чтобы в этом убедиться наверняка.

Так откуда же на Энцеладе взялся фосфор? Ученые предположили, что под жидким океаном спутника содержится ядро, которое состоит из углеродистой хондиритовой породы. Согласно экспериментам, фосфор является неизбежным продуктом взаимодействия между щелочной и богатой карбонатами океанской водой и этой породой. Таким образом, ученые не только обнаружили фосфор на Энцеладе, но и установили откуда он берется.

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