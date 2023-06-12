Зонд долетел почти до самой звезды: ученые выяснили, что служит причиной появления солнечных ветров

Достигая Земли, солнечный ветер превращается в поток, который взаимодействует с магнитным полем планеты

Одна из наиболее часто обсуждаемых в Сети тем – магнитные бури и их влияние на организм человека – имеет под собой научное обоснование, и связана с таким явлением, как солнечный ветер.

"Подобно струям воды, вырывающимся из трубы, солнечный ветер возникает из короны нашей звезды в виде взрыва заряженных частиц", — говорится в отчете исследовательской группы под руководством Стюарта Д. Бейла, профессора физики Калифорнийского университета в Беркли, который опубликован на сайте научного заведения.

Для наблюдения за солнечным ветром ранее был создан зонд NASA Parker Solar Probe, которому недавно удалось подойти достаточно близко к Солнцу и показать тонкую структуру солнечного ветра вблизи места его генерации.

Авторы исследования объясняют, что их зонд обнаружил настоящие потоки высокоэнергетических частиц, которые соответствуют струям материала внутри так называемых "корональных дыр" – областей, где линии магнитного поля выходят из поверхности Солнца и распространяются в космос.

В периоды солнечного затишья эти дыры обычно располагаются на полюсах, и генерируемый ими высокоскоростной солнечный ветер не достигает Земли.

Однако во время солнечной активности, которая происходит каждые 11 лет, корональные дыры образуются на поверхности Солнца, посылая порывы солнечного ветра прямо на нашу планету. Согласно результатам анализа, проведенного группой исследователей, корональные дыры ведут себя подобно вентиляционным отверстиям: отдельные струи выходят из ярких пятен, называемых супергрануляциями, где линии магнитного поля пронизывают поверхность Солнца и выходят из нее.

Когда магнитные поля пересекаются в этих "воронках", которые могут простираться до 30 000 километров, поля распадаются и соединяются, вызывая выброс заряженных частиц из Солнца. В этом процессе, называемом магнитным пересоединением, магнитное поле усиливается.

На основании очень высокоэнергетических частиц, обнаруженных зондом, исследователи пришли к выводу, что "быстрый" солнечный ветер может возникнуть только в результате магнитного пересоединения.

К тому времени, когда солнечный ветер достигает Земли, находящейся на расстоянии 93 миллионов километров от Солнца, он превращается в однородный турбулентный поток перемешивающихся магнитных полей. Они, спутанные с заряженными частицами, взаимодействуют с магнитным полем Земли и излучают электрическую энергию в верхние слои атмосферы.

Это возбуждает атомы, создавая цветные полярные сияния на полюсах, но их последствия распространяются на всю атмосферу Земли.

Главным результатом деятельности зонда Parker Solar Probe, который непосредственно наблюдал струи солнечного ветра, стало подтверждение гипотезы о том, что именно магнитное пересоединение ускоряет частицы.

К сожалению, зонд не сможет приблизиться к Солнцу ближе, чем на 8,8 солнечных лучей от поверхности (около 4 миллионов километров), не сгорев. Однако исследователи уверены, что смогут закрепить эти и другие выводы о солнечном ветре даже с такой высоты.

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