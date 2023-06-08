Вероятность есть: ждать ли землянам сильных магнитных бурь сегодня

Астросиноптики уверены, что вероятность вспышек класса М (средний) и класса Х (сильный) очень низка, даже невозможна

Уже второй день ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) фиксируют геомагнитную активность на Солнце. Астросиноптики добавляют, что сегодня на Землю обрушится выброс корональной массы (СМЕ).

8 июня есть вероятность солнечной вспышки класса М (средняя), а также вспышки класса Х (сильная), сообщается на сайте Spaceweather.

В то же время сайт Gismeteo сообщает, что в ближайшие дни Землю не будут беспокоить магнитные бури.

Между тем сайт Tesis.xras опубликовал обновленный график магнитных бурь.

По прогнозам астросиноптиков, ближайшая "атака" из космоса ожидается 12 июня, а именно магнитное возмущение 4 баллов мощности.

16 июня астросиноптики прогнозируют геомагнитную бурю 5 баллов мощности (слабую), которая 19 и 20 июня пойдет на убывание и станет возмущением 4 балла. А 28 июня предполагается возобновление магнитного возмущения 4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце. Это явление станет причиной новых магнитных бурь на Земле.