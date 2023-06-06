Угроза из космоса растет: в ближайшие дни Солнце принесет неприятные подарки землянам

Выброс корональной массы (СМЕ) из Солнца произошел 4 июня и уже несется на Землю

На светиле продолжается фиксация геомагнитной активности и, по прогнозам астросиноптиков, ближайшую бурю следует ожидать вечером 7-8 июня.

По данным сайта Spaceweather, землянам следует ожидать шторм мощностью 5 баллов.

В то же время, специалисты по ресурсу Gismeteo уверяют, что 6-8 июня магнитных бурь на графике не фиксируется. Земля будет находиться в состоянии покоя и ее магнитное поле, вероятно, могут беспокоить только возмущение 4 баллов мощности.

Сайт Tesis.xras напоминает о графике магнитных бурь в первом месяце лета. По его данным, земляне могут еще отдыхать в ближайшие пять дней.

После геомагнитной тишины поднимется магнитное возмущение 4 баллов мощности — 12 июня. Однако, потом снова воцарится на Земле "тишина".

16 июня астросиноптики прогнозируют геомагнитную бурю 5 баллов мощности (слабую), которая 19 и 20 июня пойдет на спад и станет возмущением 4 балла.

В третьей декаде месяца, 28 июня, предполагается возобновление магнитного возмущения 4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце. Это явление станет причиной новых магнитных бурь на Земле.