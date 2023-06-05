Снова угроза из космоса? Готовиться ли землянам в ближайшие дни к магнитным бурям

Синоптики говорят, что в этом месяце предполагается только одна магнитная буря

Астросиноптики из солнечных лабораторий наблюдают за пятном-монстром AR3311, которое вчера повлекло за собой вспышку на светиле и, по прогнозам специалистов, резкий удар выброса корональной массы (СМЕ) может повлечь за собой на Земле магнитные бури уже 7 июня.

По данным сайта Spaceweather, геомагнитный шторм может достигать 5 баллов мощности и есть вероятность, что он пройдет "безболезненно".

В то же время специалисты по ресурсу Tesis.xras обнародовали обновленный график магнитных бурь на июнь. По их прогнозам, ближайшая опасность, которая может угрожать магнитному полю Земли, — это небольшое возмущение 12 июня.

Затем ожидается пятидневная тишина, а за ней последует слабая магнитная буря 5 баллов мощности – 18 июня. На следующий день, 19 и 20 июня, буря будет ослабевать до возмущения 4 баллов.

После первой волны бурь на Земле воцарится тишина, однако 28 июня возобновится возмущение 4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за период мая астросиноптики зафиксировали на Солнце более 100 пятен. Специалисты добавляют, что такое количество пятен в последний раз было образовано на светиле в марте 2014 года.