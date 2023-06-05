Знову загроза з космосу? Чи готуватись землянам найближчими днями до магнітних бур

Синоптики кажуть, що в цьому місяці передбачається лише одна магнітна буря

Астросиноптики з сонячних лабораторій спостерігають за плямою-монстром AR3311, яка вчора спричинила спалах на світилі і, за прогнозами фахівців, різкий удар викиду корональної маси (СМЕ) може спричинити на Землі магнітні бурі вже 7 червня.

За даними сайту Spaceweather, геомагнітний шторм може сягати 5 балів потужності і є ймовірність, що він пройде "безболісно".

Водночас, спеціалісти з ресурсу Tesis.xras оприлюднили оновлений графік магнітних бур на червень. За їх прогнозами, найближча небезпека, що може загрожувати магнітному полю Землі — це невелике збурення 12 червня.

Потім очікується п'ятиденна тиша, а за нею відбудеться слабка магнітна буря 5 балів потужності — 18 червня. Наступного дня, 19 і 20 червня буря слабшатиме до збурення 4 балів.

Після першої хвилі бур на Землі запанує тиша, однак 28 червня поновиться збурення 4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за період травня астросиноптики зафіксували на Сонці понад 100 плям. Фахівці додають, що така кількість плям останній раз була утворена на світилі в березні 2014 року.