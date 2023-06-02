Більше 100 плям на Сонці за травень: чи можуть вони турбувати Землю бурями у червні

Червень з перших днів турбував Землю бурями, однак найближчими 15 днями можна відпочивати

Астросиноптики з сонячних лабораторій попереджають, що на Сонці може статись вибух, який призведе до магнітної бурі вже сьогодні, 2 червня.

Як повідомляє сайт Spaceweather, цей геомагнітний шторм може сягати потужності 5 балів.

До того ж, фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) приголомшені перенасиченістю кількістю сонячних плям за травень. За їх підрахунками в останньому місяці весни число плям на світилі сягало 100, що перевищувало 25 сонячний цикл.

Завелика кількість плям на Сонці було утворено в останній раз в березні 2014 року. Тоді це відбулось ближче до максимуму 24-го сонячного циклу.

Тим часом, астросиноптики з Gismeteo впевнені, що найближчими днями магнітосфера Землі буде спокійною, тож очікувати слід лише невеликих магнітних збурень потужністю 4 балів.

А от працівники сонячної лабораторії Tesis.xras заперечують можливість виникнення магнітних бур чи збурень найближчими 15 днями. Однак, після тиші синоптики прогнозують хвилю геомагнітних штормів. 18 червня очікується слабка магнітна буря 5 балів потужності, а 19 та 20 червня вона зменшиться до збурення 4 балів.

Потім запанує на Землі спокій, але 25 червня поновиться геомагнітне збурення, що потім зменшиться. В останні дні місяця, 29 червня, передбачається магнітний шторм 5 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нетипове природне явище над Україною — полярне сяйво. Воно з'явилось внаслідок сильної магнітної бурі.