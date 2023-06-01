На Сонці тримається геомагнітна активність: чи очікувати землянам на бурю

Графік магнітних бур у червні не змінився

Астросиноптиками на Сонці було помічено невелику геомагнітну активність, яка вже завтра може принести на Землю слабкі магнітні бурі.

За даними сонячної лабораторії Spaceweather, буря хоч і передбачається слабкою, але може спричинити радіозатемнення над Тихим океаном.

Але, фахівці з ресурсу Gismeteo запевняють, що найближчими днями магнітне поле землі знаходитиметься у стані спокою.

Водночас, астросиноптики з сайту Tesis.xras оприлюднили оновлений графік геомагнітних штормів на червень. За їх словами, землян у першому місяці літа очікують 5 магнітних збурень силою 4 балів — 2, 4, 19, 20 та 25 червня та 1 слабку магнітну бурю 5 балів — 18 червня.

Геомагнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі з різною тривалістю і інтенсивністю. Вони "народжуються" внаслідок викиду в космос заряджених частинок з Сонця. Магнітні бурі призводять до перебоїв в роботі зв'язку та погіршення самопочуття метеозалежних людей. В цю категорію входять молоді і літні люди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці. Це явище стане причиною нових магнітних бур на Землі.