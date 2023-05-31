Сонце знову вирує: чи обрушиться на Землю магнітна буря найближчими днями

Хоча активність великої плями зменшилась, але загроза магнітних бур залишається

Великий монстр на Сонці, а саме пляма AR3311, ненадовго "замовк". Однак, за прогнозами астросиноптиків Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), перша літня магнітна буря відбудеться вже скоро.

Слабкі геомагнітні шторми передбачаються 2 червня, коли потік сонячного вітру вдарить по магнітному полю планети, повідомляють працівники сонячної лабораторії Spaceweather.

Але, за думкою астросиноптиків з ресурсу Gismeteo, наступні 3 дні на Землі пануватиме тиша, але зовсім без них у червні не обійдеться.

За прогнозами фахівців сонячної лабораторії Tesis.xras, у графіку магнітних бур відбулись невеликі зміни. 2 червня астросиноптики прогнозували слабку магнітну бурю потужністю 5 балів, але тепер вона зменшиться до геомагнітного збурення та протримається 3 і 4 червня.

Наступна хвиля очікується у другій декаді місяця: слабка магнітна буря — 18 червня, а збурення — 19 та 20 червня. Після того 4 дні магнітосфера Землі буде спокійною, але 25 червня планету тривожитиме невелике збурення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про магнітну бурю, яка стала найсильнішою за останні 6 років.