У Сонця різко змінився настрій: нова пляма на світилі спровокувала Північні сяйва на Землі

Найближчими днями Земля може відпочити

За прогнозами фахівців, новоутворена пляма на Сонці є джерелом часткового північного сяйва. Однак, найближчими днями нових геомагнітних штормів не прогнозується.

Велика сонячна пляма приблизно в 3 рази ширша за Землю і оточена яскравою піною магнітної турбулентності, повідомляє сайт Spaceweather.

Після останнього полярного сяйва, яке сталось 23 квітня, 17 травня відбулось ще одне. Але астросиноптики наголошують, що космічне явище було незвичайним. За словами вченого Гайко Ульбріхт із Саксонії (Німеччина), полярні сяйва спочатку розривались і, пульсуючи, утворювали окремі краплі, які ширились небом. Причину такого нестандартного сяйва фахівці так і не назвали.

Астросиноптики з ресурсу Gismeteo заспокоюють українців і повідомляють, що найближчими трьома днями бур не прогнозується. Магнітне поле Землі буде в стані спокою, лише очікуються невеликі збурення, які коливатимуться в районі 1-2 балів потужності.

Магнітні бурі — спалахи на поверхні Сонця і викиди корональної маси (СМЕ), в результаті яких енергія "вилітає" у космос. Долітаючи до Землі, вона стикається з магнітосферою планети і провокує геомагнітну активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те , які дні через магнітні бурі будуть найнебезпечнішими в травні.