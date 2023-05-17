"Шо, знову?": на Сонці з'явилась ще одна пляма, яка принесе Землі хвилю магнітних бур

Геомагнітна буря призвела до короткочасних відключень радіозв'язку

Сонячна пляма зі зворотною полярністю AR396 була активна впродовж довгого часу і українці сподівались на очікуваний відпочинок, але у Сонця виявилось багато планів на кінець травня. Тож, астросиноптики на світилі зафіксували нову пляму, яка принесе магнітні бурі.

Ймовірно, ця пляма і була причиною сонячного спалаху 16 квітня, повідомляє Spaceweather.

Супутники, що обертаються навколо Землі, зафіксували 16 травня сонячний спалах середньої потужності від плями на Сонці. Через те, що пляма була прихована від очей, вчені не одразу зрозуміли, що могло стати причиною короткого хвильового радіозатемнення над Північною Америкою.

До того ж, фахівці прогнозують, що сьогодні слід чекати на новий викид корональної маси (СМЕ) з світила.

Водночас, сонячна лабораторія Tesis.xras нагадує про наступні магнітні бурі і оприлюднила новий графік штормів.

Земля відпочиватиме ще 5 днів, але в третій декаді місяця магнітосфера планети буде знову неспокійною: 3 дні вируватиме геомагнітне збурення: 23, 25 і 26 травня, а 24 травня відбудеться слабка магнітна буря, яка сягатиме 5 балів потужності

На початку літа астросиноптиками прогнозується геомагнітне збурення — 2 та 12 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці. Це явище стане причиною нових магнітних бур на Землі.