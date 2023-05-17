Укр

"Шо, опять?": на Солнце появилось еще одно пятно, которое принесет Земле волну магнитных бурь

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Появилось новое солнечное пятно Новость обновлена 17 мая 2023, 16:43
Появилось новое солнечное пятно. Фото meteoprog.ua

Геомагнитная буря привела к кратковременным отключениям радиосвязи

Солнечное пятно с обратной полярностью AR396 было активным на протяжении долгого времени и украинцы надеялись на ожидаемый отдых, но у Солнца оказалось много планов на конец мая. Астросиноптики на светиле зафиксировали новое пятно, которое принесет магнитные бури.

Вероятно, это пятно и было причиной солнечной вспышки 16 апреля, сообщает Spaceweather.

Спутники, вращающиеся вокруг Земли, зафиксировали 16 мая вспышку средней мощности от солнечного пятна. Из-за того, что пятно было скрыто от глаз, ученые не сразу поняли, что могло стать причиной короткого волнового затмения над Северной Америкой.

К тому же, специалисты прогнозируют, что сегодня следует ожидать нового выброса корональной массы (СМЕ) из светила.

В то же время солнечная лаборатория Tesis.xras напоминает о следующих магнитных бурях и обнародовала новый график штормов.

Земля будет отдыхать еще 5 дней, но в третьей декаде месяца магнитосфера планеты будет снова неспокойной: 3 дня будет бурлить геомагнитное возмущение: 23, 25 и 26 мая, а 24 мая произойдет слабая магнитная буря, которая будет достигать 5 баллов мощности.

В начале лета астросиноптиками прогнозируется геомагнитное возмущение — 2 и 12 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце. Это явление станет причиной новых магнитных бурь на Земле.

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