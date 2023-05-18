У Солнца резко изменилось настроение: новое пятно на светиле спровоцировало Северные сияния на Земле

В ближайшие дни Земля может отдохнуть

По прогнозам специалистов, новообразованное пятно на Солнце является источником частичного северного сияния. Однако в ближайшие дни новых геомагнитных штормов не прогнозируется.

Большое солнечное пятно примерно в 3 раза шире Земли и окружено яркой пеной магнитной турбулентности, сообщает сайт Spaceweather.

После последнего полярного сияния, которое произошло 23 апреля, 17 мая случилось еще одно. Но астросиноптики отмечают, что космическое явление было необычным. По словам ученого Гайко Ульбрихта из Саксонии (Германия), полярные сияния сначала разрывались и, пульсируя, образовывали отдельные капли, которые распространялись по небу. Причины такого нестандартного сияния специалисты так и не назвали.

Астросиноптики с ресурса Gismeteo успокаивают украинцев и сообщают, что в ближайшие три дня бурь не прогнозируется. Магнитное поле Земли будет в покое, лишь ожидаются небольшие возмущения, которые будут колебаться в районе 1-2 баллов мощности.

Магнитные бури – вспышки на поверхности Солнца и выбросы корональной массы (СМЕ), в результате которых энергия "вылетает" в космос. Долетая до Земли, она сталкивается с магнитосферой планеты и провоцирует геомагнитную активность.

Напомним, ранее " Телеграф " писал о том , какие дни из-за магнитных бурь будут самыми опасными в мае.