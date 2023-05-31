Солнце снова бушует: обрушится ли на Землю магнитная буря в ближайшие дни

Хотя активность большого пятна уменьшилась, но угроза магнитных бурь остается

Большой монстр на Солнце, а именно пятно AR3311, ненадолго "умолк". Однако, по прогнозам астросиноптиков Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), первая летняя магнитная буря произойдет уже в ближайшее время.

Слабые геомагнитные штормы предполагаются 2 июня, когда поток солнечного ветра ударит по магнитному полю планеты, сообщают работники солнечной лаборатории Spaceweather.

Но, по мнению астросиноптиков из ресурса Gismeteo, следующие 3 дня на Земле будет царить тишина, но совсем без них в июне не обойдется.

По прогнозам специалистов солнечной лаборатории Tesis.xras, в графике магнитных бурь произошли небольшие изменения. 2 июня астросиноптики прогнозировали слабую магнитную бурю мощностью 5 баллов, но теперь она уменьшится до геомагнитного возмущения и продержится 3 и 4 июня.

Следующая волна ожидается во второй декаде месяца: слабая магнитная буря – 18 июня, а возмущение – 19 и 20 июня. После этого 4 дня магнитосфера Земли будет спокойной, но 25 июня планету будет тревожить небольшое возмущение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о магнитной буре, которая стала сильнейшей за последние 6 лет.