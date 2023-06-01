На Солнце держится геомагнитная активность: ожидать ли землянам бурю

График магнитных бурь в июне не изменился

Астросиноптиками на Солнце была замечена небольшая геомагнитная активность, которая уже завтра может принести на Землю слабые магнитные бури.

По данным солнечной лаборатории Spaceweather, буря хоть и предполагается слабой, но может повлечь за собой радиотемнение над Тихим океаном.

Но специалисты по ресурсу Gismeteo уверяют, что в ближайшие дни магнитное поле земли будет находиться в состоянии покоя.

В то же время астросиноптики с сайта Tesis.xras обнародовали обновленный график геомагнитных штормов на июнь. По их словам, землян в первом месяце лета ожидают 5 магнитных возмущений силой 4 балла — 2, 4, 19, 20 и 25 июня и 1 слабую магнитную бурю 5 баллов — 18 июня.

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они "рождаются" в результате выброса в космос заряженных частиц из Солнца. Магнитные бури приводят к перебоям в работе связи и ухудшению самочувствия метеозависимых людей. В эту категорию входят молодые и пожилые люди.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце. Это явление станет причиной новых магнитных бурь на Земле.