Более 100 пятен на Солнце за май: могут ли они беспокоить Землю бурями в июне

Июнь с первых дней беспокоил Землю бурями, однако в ближайшие 15 дней можно отдыхать

Астросиноптики из солнечных лабораторий предупреждают, что на Солнце может произойти взрыв, который приведет к магнитной буре уже сегодня, 2 июня.

Как сообщает сайт Spaceweather, этот геомагнитный шторм может достигать мощности в 5 баллов.

К тому же специалисты по Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA) ошеломлены перенасыщенностью количеством солнечных пятен за май. По их подсчетам в последнем месяце весны число пятен на светили достигало 100, что превышало 25 солнечный цикл.

Большое количество пятен на Солнце было образовано в последний раз в марте 2014 года. Тогда это произошло ближе к максимуму 24-го солнечного цикла.

Между тем, астросиноптики из Gismeteo уверены, что в ближайшие дни магнитосфера Земли будет спокойной, так что ожидать следует лишь небольших магнитных возмущений мощностью 4 балла.

А вот работники солнечной лаборатории Tesis.xras отрицают возможность возникновения магнитных бурь или возмущений в ближайшие 15 дней. Однако после тишины синоптики прогнозируют волну геомагнитных штормов. 18 июня ожидается слабая магнитная буря 5 баллов мощности, а 19 и 20 июня она снизится до возмущения 4 баллов.

Затем воцарится на Земле покой, но 25 июня возобновится геомагнитное возмущение, которое затем уменьшится. В последние дни месяца, 29 июня, предполагается магнитный шторм 5 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о нетипичном природном явлении над Украиной — полярном сиянии. Оно появилось в результате сильной магнитной бури.