Загроза з космосу росте: найближчими днями Сонце принесе неприємні подарунки землянам

Викид корональної маси (СМЕ) з Сонця відбувся 4 червня і вже мчить на Землю

На світилі продовжується фіксація геомагнітної активності і, за прогнозами астросиноптиків, найближчу бурю слід чекати ввечері 7-8 червня.

За даними сайту Spaceweather, землянам слід чекати на шторм потужністю 5 балів.

Водночас, фахівці з ресурсу Gismeteo запевняють, що 6-8 червня магнітних бур на графіку не фіксується. Земля знаходитиметься стані спокою і її магнітне поле, ймовірно, можуть турбувати лише збурення 4 балів потужності.

Сайт Tesis.xras нагадує про графік магнітних бур у першому місяці літа. За його даними, земляни можуть ще відпочивати найближчі п'ять днів.

Після геомагнітної тиші здійметься магнітне збурення 4 балів потужності — 12 червня. Однак, потім знову запанує на Землі "тиша".

16 червня астросиноптики прогнозують геомагнітну бурю 5 балів потужності (слабку), яка 19 та 20 червня піде на спад і стане збуренням 4 балів.

У третій декаді місяця, 28 червня, передбачається поновлення магнітного збурення 4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці. Це явище стане причиною нових магнітних бур на Землі.