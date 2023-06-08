Ймовірність є: чи чекати землянам на сильні магнітні бурі сьогодні
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Астросиноптики впевнені, що ймовірність спалахів класу М (середній) та класу Х (сильний) дуже низька, навіть неможлива
Вже другий день поспіль вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) фіксують геомагнітну активність на Сонці. Астросиноптики додають, що сьогодні на Землю обрушиться викид корональної маси (СМЕ).
8 червня є ймовірність сонячного спалаху класу М (середній), а також спалаху класу Х (сильний), повідомляється на сайті Spaceweather.
Водночас, сайт Gismeteo повідомляє, що найближчими днями Землю не турбуватимуть магнітні бурі.
Тим часом, сайт Tesis.xras опублікував оновлений графік магнітних бур.
За прогнозами астросиноптиків, найближча "атака" з космосу очікується 12 червня, а саме магнітне збурення 4 балів потужності.
16 червня астросиноптики прогнозують геомагнітну бурю 5 балів потужності (слабку), яка 19 та 20 червня піде на спад і стане збуренням 4 балів. А 28 червня, передбачається поновлення магнітного збурення 4 балів потужності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці. Це явище стане причиною нових магнітних бур на Землі.