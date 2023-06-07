Магнітне поле Землі сьогодні може бути неспокійним: чого чекати з космосу

Буря 7-8 червня пройде "безболісно" для магнітного поля Землі

Фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень спостерігають за сонячною активністю в продовж останніх днів і прогнозують, що вже скоро викид корональної маси (СМЕ) вразить магнітне поле Землі.

За даними Spaceweather, магнітна буря передбачається 7-8 червня ввечері.

Водночас, сонячна лабораторія демонструє одну з наймасштабніших сонячних плям, яку досліджував лондонський астроном Річард Крістофер Керрінгтон у 1859році. Тіло сонячної плями Керрінгтона було приблизно на 9% від ширини сонячного диска. Площа поверхні сонячної плями становила приблизно 2300 мільйонних частин сонячного диска. Працівники сайту оприлюднили фото сонячної плями астронома.

Коли магнітне поле цієї плями стало нестабільним, то через два дні викид корональної маси (СМЕ) вдарив Землю і спровокував надто сильну магнітну бурю. В наслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.

Водночас, фахівці з Tesis.xras нагадують про оновлений графік магнітних бур і наголошують на тому, що в ньому не відбулось змін.

У червні астросиноптики прогнозують 4 дні магнітного збурення і 1 день бур. "Оранжевими" датами у першому місяці літа є — 12, 19, 20 та 28 червня, а "червоним" — 18 червня. Магнітна буря у другій декаді місяця передбачається 5 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за травень фахівці сонячних станцій нарахували на Сонці більше 100 плям.