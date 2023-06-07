Магнитное поле Земли сегодня может быть неспокойным: чего ждать из космоса

Буря 7-8 июня пройдет "безболезненно" для магнитного поля Земли

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований наблюдают за солнечной активностью в течение последних дней и прогнозируют, что уже скоро выброс корональной массы (СМЕ) поразит магнитное поле Земли.

По данным Spaceweather, магнитная буря ожидается 7-8 июня вечером.

В то же время, солнечная лаборатория демонстрирует одно из самых масштабных солнечных пятен, которое исследовал лондонский астроном Ричард Кристофер Кэррингтон в 1859 году. Тело солнечного пятна Кэррингтона было примерно на 9% от ширины солнечного диска. Площадь поверхности солнечного пятна составляла примерно 2300 миллионов частей солнечного диска. Сотрудники сайта обнародовали фото солнечного пятна астронома.

Когда магнитное поле этого пятна стало нестабильным, через два дня выброс корональной массы (СМЕ) ударил Землю и спровоцировал слишком сильную магнитную бурю. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.

В то же время, специалисты Tesis.xras напоминают об обновленном графике магнитных бурь и подчеркивают, что в нем не произошло изменений.

В июне астросиноптики прогнозируют 4 дня магнитного возмущения и 1 день бурь. "Оранжевыми" датами в первом месяце лета являются — 12, 19, 20 и 28 июня, а "красным" — 18 июня. Магнитная буря во второй декаде месяца предполагается в 5 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за май специалисты солнечных станций насчитали на Солнце более 100 пятен.