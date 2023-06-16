Названа на честь рідної планети Люка Скайуокера: вчені виявили систему Татуїн із кількома планетами

Планети обертаються навколо обох зірок системи

Вчені давно припускали, що в космосі поряд із системами з однією зіркою (як наша Сонячна) існують бінарні системи, що складаються із двох зірок. Більше того: передбачалося, що в однієї із зірок у бінарній системі можуть бути планети.

Також вчені виділяють так звані "циркумбінарні системи" – у них планета обертається вже одразу навколо двох зірок. Такі системи отримали ще одну назву — "Татуїн", на честь рідної планети Люка Скайуокера, пише ZMEScience.

І ось нещодавно група астрономів з Університету Огайо оголосила про відкриття нового, набагато більшого світу у вже відомій системі Татуїну. У ньому довкола двох зірок обертаються дві планети, повідомляє Forbes.

Цей світ отримав назву BEBOP-1c і має орбітальний період 215 днів і масу, що у 65 разів перевищує масу Землі, або приблизно в п’ять разів менше за масу Юпітера.

З дванадцяти систем Татуїну, відомих на сьогоднішній день, це лише друга, в якій перебуває більше однієї планети. Це також перший випадок, коли за допомогою цього методу було виявлено циркумбінарну планету.

Надалі вчені мають намір продовжити вивчати системи Татуїну, оскільки не виключено, що в одній з них можуть бути екзопланети, придатні для колонізації землянами в майбутньому.

Нагадаємо, що передбачуване освоєння інших планет становить неабияку небезпеку для життя астронавтів.