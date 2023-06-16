Названа в честь родной планеты Люка Скайуокера: ученые обнаружили систему Татуин с несколькими планетами

Планеты вращаются вокруг обеих звезд системы

Ученые давно предполагали, что в космосе наряду с системами с одной звездой (как наша Солнечная) существуют бинарные системы, состоящие из двух звезд. Более того: предполагалось, что у одной из звезд в бинарной системе, могут быть планеты.

Также ученые выделяют так называемые "циркумбинарные системы" – в них планета вращается уже сразу вокруг двух звезд. Такие системы получили еще одно название – "Татуин", в честь родной планеты Люка Скайуокера, пишет ZMEScience.

И вот недавно группа астрономов из Университета Огайо объявила об открытии нового, гораздо более крупного мира в уже известной системе Татуина. В нем вокруг двух звезд вращаются уже две планеты, сообщает Forbes.

Данный мир получил название BEBOP-1c и имеет орбитальный период 215 дней и массу, в 65 раз превышающую массу Земли, или примерно в пять раз меньше массы Юпитера.

Из двенадцати систем Татуина, известных на сегодняшний день, это только вторая, в которой находится более одной планеты. Это также первый случай, когда с помощью этого метода была обнаружена циркумбинарная планета.

В дальнейшем ученые намерены продолжить изучать системы Татуина, так как не исключено, что в одной из них могут находиться экзопланеты, пригодные для колонизации землянами в будущем.

Напомним, что предполагаемое освоение других планет представляет немалую опасность для жизни астронавтов.