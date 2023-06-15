Вони вже близько: що загрожує Землі магнітними бурями найближчим часом

Тепер магнітному полю Землі загрожують "клубки" сонячної плазми

Земляни очікували на удар викиду корональної маси (СМЕ) з двох плям, а от як біля Сонця з'явилась нова потенційна небезпека — потоки з зонами, в яких є накопичення плазми з світила.

Як повідомляє Spaceweather, що область взаємодії спільного обертання (CIR) може вразити своми потоками магнітосферу Землі 15 червня.

CIR — це перехідні зони між швидкими та повільними потоками сонячного вітру, в яких накопичується плазма, утворюючи ударні регіони. До того ж, вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) додають, що іноді CIR імітують СМЕ, тобто викиди корональної маси з сонячних плям.

Водночас, сайт Meteoagent заперечує можливість магнітних бур сьогодні, а астросиноптики прогнозують їх на 18-20 червня. Геомагнітний шторм у другій декаді місяця сягатиме К-індексу 5, що прирівнюється до слабкої бурі.

Геомагнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі з різною тривалістю і інтенсивністю. Вони "народжуються" внаслідок викиду в космос заряджених частинок з Сонця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про велику кількість плям на Сонці, які могли призвести до слабкої магнітної бурі, однак їх магнітне поле виявилось спокійним.