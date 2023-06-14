Нова загроза з Сонця: коли на Землю обрушаться магнітні бурі

Сонце хоч і відпочиває, але водночас готує для Землі неприємні подарунки

Окрім колосальної кількості плям на Сонці, астросиноптики виявили дві плями, які точно можуть призвести до магнітних бур на цьому тижні.

Як повідомляє Spaceweather, одна з плям досить велика і тому може спричинити спалахи 5-6 балів потужності, коли Сонце "повернеться обличчям" до Землі.

Хоча фахівці з ресурсу Gismeteo запевняють, що з 14 до 16 червня включно магнітосфера Землі буде спокійною. На планеті очікуються лише невеликі магнітні збурення 2-3 балів потужності.

Тим часом, сонячна лабораторія Tesis.xras нагадує графік магнітних бур і наголошує на тому, що на плані зникла одна дата, коли мало б відбутись збурення. Такою датою є 16 червня.

Також вони наголошують на тому, що у другій та третій декаді червня магнітних бур не передбачається. Слід чекати лише на збурення 4 балів потужності, а саме 27 та 28 червня.

Слід нагадати, що на початку другого літнього місяця очікується триденне магнітне збурення — 8-10 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за травень фахівці сонячних станцій нарахували на Сонці більше 100 плям.