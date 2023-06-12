Вибухів на Сонці все більше: коли на Землю обрушиться магнітна буря

Удар викиду корональної маси (СМЕ) з Сонця можливий вже завтра

Астросиноптики продемонстрували вдалу роботу станції (МКС) на Сонці, за допомогою якої було виявлено колосальну кількість плям. Вчені доводили, що вони не несуть ніякої загрози для Землі, але виявилось все інакше.

Як повідомляється на сайті Spaceweather, працівники з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) впевнені, що 13 червня магнітне поле Землі турбуватимуть буря. Геомагнітний шторм може сягати 5 балів потужності.

Водночас, фахівці з NOAA опублікували список найяскравіших моментів сонячних спалахів. Самий сильний викид відбувся у 2021 році, коли Сонце "тріснуло" мега сильним вибухом.

Вчені були впевнені, що він спричинить дуже сильні магнітні бурі на землі, але викид пройшов повз планети і єдине, що зробив, це викликав коротке полярне сяйво над Канадою.

Тим часом, сайт Tesis.xras опублікував оновлений графік магнітних бур на червень і повідомив, що в ньому відбулись значні зміни. Деякі дати з'явились, інші зникли або перемістились на один-два дні.

Найближче геомагнітне збурення очікується 16 червня, хоча прогнозувалось 19 та 20 червня. Після тиші на Землі 18 червня передбачалась слабка магнітна буря, але вона зовсім щезла з плану бур.

Наступне геомагнітне збурення 4 балів потужності слід чекати 27 та 28 червня.

На початку другого місяця літа астросиноптики прогнозують магнітне збурення 4 балів потужності. такими датами є 8 та 9 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одне з найбільших плям на Сонці, яке було виявлено у 1859 році. Вона була настільки великою, що спровокувала магнітні бурі на Землі. В наслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.