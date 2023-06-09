Намічається сонячна дискотека: чи загрожують плями на світилі магнітними бурями на Землі

Вчені впевнені, що поки сонячні плями малі, вони не принесуть небезпеки для Землі

Вже який день поспіль Сонце тріщіть геомагнітними спалахами і не дарма, бо фахівці з сонячної лабораторії зафіксували безліч активних областей на світилі.

Вчені припускають, що активні області — це колосальна кількість плям, повідомляють у Spaceweather.

На сайті пояснюється, що за допомогою космічної станції (МКС) астросиноптики визначили, що сонячні плями знаходяться близько одна до одної і мають нестабільні магнітні поля.

Водночас, астросиноптики кажуть, що через пожежу в Канаді, а саме задимлення, на Сонці можна побачити плями без сонячного фільтра.

"Все ще не бажано дивитися на сонце прямо, навіть крізь дим, оскільки яскравість залишається небезпечною, — застерігає дослідник з сонячної лабораторії Вінстон і додає: я зробив цей знімок своєю бездзеркальною камерою, використовуючи цифровий екран для перегляду та фокусування".

Тим часом, сайт Tesis.xras нагадує про графік магнітних бур у червні.

У червні астросиноптики прогнозують 5 днів, коли магнітосфера Землі буде неспокійною. "Оранжевими" датами на початку літа є — 12, 19, 20 та 28 червня, а "червоним" — 18 червня. Магнітна буря у другій декаді місяця передбачається 5 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за травень фахівці сонячних станцій нарахували на Сонці більше 100 плям.