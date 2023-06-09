Намечается солнечная дискотека: угрожают ли пятна на светиле магнитными бурями на Земле

Ученые уверены, что пока солнечные пятна малы, они не принесут опасности для Земле

Уже какой день подряд Солнце трещит геомагнитными вспышками и не зря, потому что специалисты по солнечной лаборатории зафиксировали множество активных областей на светиле.

Ученые предполагают, что активные области – это колоссальное количество пятен, сообщают в Spaceweather.

На сайте объясняется, что с помощью космической станции (МКС) астросиноптики определили, что солнечные пятна находятся близко друг к другу и имеют нестабильные магнитные поля.

В то же время астросиноптики говорят, что из-за пожара в Канаде, а именно задымления, а Сонце можно увидеть пятна без солнечного фильтра.

"Все еще не желательно смотреть на солнце прямо, даже сквозь дым, поскольку яркость остается опасной, — предостерегает исследователь из солнечной лаборатории Уинстон и добавляет: я сделал этот снимок своей беззеркальной камерой, используя цифровой экран для просмотра и фокусировки".

Между тем сайт Tesis.xras напоминает о графике магнитных бурь в июне.

В июне астросиноптики прогнозируют пять дней, когда магнитосфера Земли будет беспокойной. "Оранжевыми" датами в начале лета являются — 12, 19, 20 и 28 июня, а "красным" — 18 июня. Магнитная буря во второй декаде месяца предполагается в 5 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за май специалисты солнечных станций насчитали на Солнце более 100 пятен.