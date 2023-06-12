Взрывов на Солнце все больше: когда на Землю обрушится магнитная буря

Удар выброса корональной массы (СМЕ) из Солнца возможен уже завтра

Астросиноптики продемонстрировали удачную работу станции (МКС) на Солнце, с помощью которой было обнаружено колоссальное количество пятен. Ученые доказывали, что они не представляют угрозы для Земли, но оказалось все иначе.

Как сообщается на сайте Spaceweather, работники Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уверены, что 13 июня магнитное поле Земли будут беспокоить буря. Геомагнитный шторм может достигать 5 баллов мощности.

В то же время, специалисты NOAA опубликовали список самых ярких моментов солнечных вспышек. Самый сильный выброс произошел в 2021 году, когда Солнце "треснуло" мега сильным взрывом.

Ученые были уверены, что он приведет к очень сильным магнитным бурям на земле, но выброс прошел мимо планеты и единственное, что сделал, это вызвал короткое полярное сияние над Канадой.

Между тем сайт Tesis.xras опубликовал обновленный график магнитных бурь на июнь и сообщил, что в нем произошли значительные изменения. Некоторые даты появились, другие исчезли или переместились на один-два дня.

Ближайшее геомагнитное возмущение ожидается 16 июня, хотя прогнозировалось 19 и 20 июня. После тишины на Земле 18 июня предполагалась слабая магнитная буря, но она совсем исчезла из плана бурь.

Следующее геомагнитное возмущение 4 баллов мощности следует ожидать 27 и 28 июня.

В начале второго месяца лета астросиноптики прогнозируют магнитное возмущение 4 балла мощности. такими датами являются 8 и 9 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно было столь велико, что спровоцировало магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.