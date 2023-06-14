Новая угроза из Солнца: когда на Землю обрушатся магнитные бури

Солнце хоть и отдыхает, но вместе с тем готовит для Земли неприятные подарки

Кроме колоссального количества пятен на Солнце, астросиноптики обнаружили два пятна, которые точно могут привести к магнитным бурям на этой неделе.

Как сообщает Spaceweather, одно из пятен достаточно велико и поэтому может вызвать вспышки 5-6 баллов мощности, когда Солнце "повернется лицом" к Земле.

Хотя специалисты по ресурсу Gismeteo уверяют, что с 14 по 16 июня включительно магнитосфера Земли будет спокойной. На планете ожидаются лишь небольшие магнитные возмущения 2-3 балла мощности.

Между тем, солнечная лаборатория Tesis.xras напоминает график магнитных бурь и подчеркивает, что на плане исчезла одна дата, когда должно произойти возмущение. Такая дата — 16 июня.

Также они подчеркивают, что во второй и третьей декаде июня магнитных бурь не предполагается. Следует ожидать лишь возмущения 4 баллов мощности, а именно 27 и 28 июня.

Следует напомнить, что в начале второго летнего месяца ожидается трехдневное магнитное возмущение — 8-10 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за май специалисты солнечных станций насчитали на Солнце более 100 пятен.