Они уже близко: что грозит Земле магнитными бурями в ближайшее время

Теперь магнитному полю Земли грозят "клубки" солнечной плазмы

Земляне ожидали удара выброса корональной массы (СМЕ) из двух пятен, а вот как у Солнца появилась новая потенциальная опасность — потоки с зонами, в которых есть накопление плазмы из светила.

Как сообщает Spaceweather, область взаимодействия совместного вращения (CIR) может поразить своими потоками магнитосферу Земли 15 июня.

CIR – это переходные зоны между быстрыми и медленными потоками солнечного ветра, в которых скапливается плазма, образуя ударные регионы. К тому же ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) добавляют, что иногда CIR имитируют СМЕ, то есть выбросы корональной массы из солнечных пятен.

В то же время сайт Meteoagent отрицает возможность магнитных бурь сегодня, а астросиноптики прогнозируют их на 18-20 июня. Геомагнитный шторм во второй декаде месяца будет достигать К-индексу 5, что приравнивается к слабой буре.

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они "рождаются" в результате выброса в космос заряженных частиц из Солнца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о большом количестве пятен на Солнце, которые могли привести к слабой магнитной буре, однако их магнитное поле оказалось спокойным.