Солнце сыграло злую шутку: ожидать ли магнитных бурь на Земле

Исследователи солнечной активности уверяют, что можно отдыхать в течение июня

Астросиноптики сообщили землянам о колоссальном количестве пятен на Солнце, которые могли бы привести к слабой магнитной буре, однако, светило решило немного отдохнуть.

По данным сайта Spaceweather, специалисты с Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) информируют, что вероятность вспышки класса М (средняя) до 15%, а класса Х (большая) — до 1%.

Такого же мнения и специалисты по солнечной лаборатории Tesis.xras. Они уверяют, что сегодня и в ближайшие дни ни магнитных возмущений, ни бурь не предполагается. На светиле упала солнечная активность, поэтому магнитосфера планеты будет находиться в покое.

В то же время работники из лаборатории напоминают график магнитных бурь в июне.

По словам астросиноптиков, магнитных бурь в первом месяце лета не прогнозируется. Вместо этого магнитосферу планеты будут беспокоить возмущение 4 баллов мощности. Такими датами являются: 16, 27 и 28 июня.

Следует напомнить, что в начале второго летнего месяца ожидается трехдневное магнитное возмущение — 8-10 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно было столь велико, что спровоцировало магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.