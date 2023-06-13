Сонце зіграло злий жарт: чи очікувати магнітних бур на Землі

Дослідники сонячної активності запевняють, що можна відпочивати протягом червня

Астросиноптики повідомили землян про колосальну кількість плям на Сонці, які могли б призвести до слабкої магнітної бурі, однак, світило вирішило трошки перепочити.

За даними сайту Spaceweather, фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) інформують, що ймовірність спалаху класу М (середній) до 15%, а класу Х (великий) — до 1%.

Такої ж думки і фахівці з сонячної лабораторії Tesis.xras. Вони запевняють, що сьогодні і найближчими днями ні магнітних збурень, ні бур не передбачається. На світилі впала сонячна активність, тому магнітосфера знаходитиметься у стані спокою.

Водночас, працівники з лабораторії нагадують графік магнітних бур у червні.

За словами астросиноптиків, магнітних бур у першому місяці літа не прогнозується. Натомість, магнітосферу планети будуть турбувати збурення 4 балів потужності. Такими датами є: 16, 27 та 28 червня.

Слід нагадати, що на початку другого літнього місяця очікується триденне магнітне збурення — 8-10 липня.

нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одне з найбільших плям на Сонці, яке було виявлено у 1859 році. Вона була настільки великою, що спровокувала магнітні бурі на Землі. В наслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.