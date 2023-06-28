На Сонці зростає пляма: чи загрожує вона магнітними бурями

До кінця червня точно можна відпочити, але з перших днів липня почне "штормити"

На Сонці зростає пляма AR3340 і, за словами астросиноптиків з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), вона вже в 5 разів ширша за Землю.

Як повідомляє сайт Spaceweather, найближчими днями фахівці прогнозують ймовірність сонячних спалахів. Їх потужність працівники станцій не уточнюють.

Сонячна пляма AR3340

Сонячна пляма AR3340

За даними сайту Мeteofor, єдине, що може турбувати магнітне поле Землі в останні дні першого місяця літа — невеликі збурення 1-2 балів потужності.

Водночас, сайт Tesis.xras нагадують про оновлений графік магнітних бурь на кінець червня та липень.

Якщо вірити прогнозам астросиноптиків, то останні 2 дні червня не принесуть з собою шторми.

А от липень з самого початку підготував для землян геомагнітні "подарунки".

На першому тижні місяця передбачаються невеликі збурення 4 балів потужності — 1, 2 та 8 липня.

На другому тижні прогнозується магнітна буря: почнеться 12 липня (слабка), а наступного дня її потужність збільшиться до середньої. Однак після дводенного шторму на Землі запанує геомагнітна тиша.

А на третьому тижні поновиться невелике збурення — 24 та 25 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість існування життя на п'яти планетах.