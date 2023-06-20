Люди примудрилися змінити нахил осі Землі: як це сталося і чи можна виправити

Вчені запропонували спосіб, який допоможе все виправити

Земля має свій кут нахилу щодо лінії, перпендикулярної площині орбіти. Проте майже за 20 років людство змінило його.

Про це свідчить нове дослідження вчених, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters. Вся справа в тому, що населення Землі активно викачує підземні води, що стало причиною зміни нахилу планети.

Так, дослідники зафіксували, що з 1993 до 2010 року нахил Землі змінився на 80 сантиметрів. За цей період люди викачали 2150 гігатон підземної води.

Давно відомо, що планета обертається навколо полюсів і ця точка рухається в міру полярного руху. Полюс обертання Землі може змінюватись залежно від земної кори. Її маса розподіляється залежно від того, як розподілено воду на планеті. Це означає, що рух води впливає на обертання Землі, через що змінюється полюс.

Крім зниження запасів підземних вод також на зміну кута Землі може впливати глобальне потепління. Через нього рівень води у Світовому океані підвищується. Проте вчені впевнені, що якщо уповільнити темпи виснаження ґрунтових вод, то нахил Землі можна повернути у колишнє значення. Але на це піде кілька десятків років. Також вчені не пояснили, чим це загрожує населенню планети і чи є в цьому серйозна потреба.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що станеться із Землею, якщо люди зникнуть в одну мить. Вчені змоделювали, як змінюватиметься наша планета і чи виживуть домашні тварини.