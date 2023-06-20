Люди умудрились изменить наклон оси Земли: как это произошло и можно ли исправить

Ученые предложили способ, который поможет все исправить

У Земли есть свой угол наклона относительно линии, перпендикулярной плоскости орбиты. Однако за почти 20 лет человечество изменило его.

Об этом свидетельствует новое исследование ученых, которое опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Все дело в том, что население Земли активно выкачивает подземные воды, что и стало причиной изменения наклона планеты.

Так, исследователи зафиксировали, что с 1993 по 2010 год наклон Земли изменился на 80 сантиметров. За этот период люди выкачали 2150 гигатонн подземной воды.

Давно известно, что планета вращается вокруг полюсов, и эта точка движется по мере полярного движения. Полюс вращения Земли может изменяться в зависимости от земной коры. Ее масса распределяется в зависимости от того, как распределена вода на планете. Это означает, что движение воды влияет на вращение Земли, из-за чего и меняется полюс.

Кроме снижения запасов подземных вод также на изменение угла Земли может влиять глобальное потепление. Из-за него уровень воды в Мировом океане повышается. Однако ученые уверенны, что если замедлить темпы истощения грунтовых вод, то наклон Земли можно вернуть в прежнее значение. Но на это уйдет несколько десятков лет. Также ученые не пояснили, чем это грозит населению планеты и есть ли в этом серьезная необходимость.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что случится с Землей, если люди исчезнут в один миг. Ученые смоделировали, как будет меняться наша планета и выживут ли домашние животные.