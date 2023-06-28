На Солнце растет пятно: угрожает ли оно магнитными бурями

До конца июня точно можно отдохнуть, но с первых дней июля начнет "штормить"

На Солнце растет пятно AR3340 и, по словам астросиноптиков из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), оно уже в 5 раз шире Земли.

Как сообщает сайт Spaceweather, в ближайшие дни специалисты прогнозируют вероятность солнечных вспышек. Их мощность работники станций не уточняют.

Солнечное пятно AR3340

Солнечное пятно AR3340

По данным сайта Мeteofor, единственное, что может беспокоить магнитное поле Земли в последние дни первого месяца лета – небольшие возмущения 1-2 баллов мощности.

В то же время, сайт Tesis.xras напоминают об обновленном графике магнитных бурь на конец июня и июле.

Если верить прогнозам астросиноптиков, то последние 2 дня июня не принесут с собой шторма.

А вот июль изначально подготовил для землян геомагнитные "подарки".

На первой неделе месяца предполагаются небольшие возмущения 4 балла мощности — 1, 2 и 8 июля.

На второй неделе прогнозируется магнитная буря: начнется 12 июля (слабая), а на следующий день ее мощность увеличится до средней. Однако после двухдневного шторма на Земле воцарится геомагнитная тишина.

А на третьей неделе возобновится небольшое возмущение — 24 и 25 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности существования жизни на пяти планетах.