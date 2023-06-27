Новая угроза из Солнца: астросиноптики предупреждают о магнитной буре

Земля ожидает вероятный удар из космоса в ближайшее время

Недавно Земля пережила геомагнитный шторм, однако на Солнце растет пятно AR3340, которое может нанести вред магнитному полю планеты.

Как сообщает Spaceweather, новообразованное пятно включает в себя энергию для сильных солнечных вспышек. Астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований уверены, что 27 июня есть вероятность вспышек класса М (средние) 40%, и класса Х (сильные) — 10 %.

Солнечное пятно AR3340

Однако на сайте Meteofor специалисты уверяют, что 27-29 июня магнитосфера Земли будет находиться в состоянии покоя.

Между тем, работники солнечной лаборатории Tesis.xras демонстрируют график магнитных бурь на конец июня и июль.

По словам астросиноптиков, последние дни июня не принесут головные боли.

А вот с началом июля землянам следует готовиться к геомагнитным "качелям".

На первой неделе месяца предполагаются небольшие возмущения 4 балла мощности — 1, 2 и 8 июля.

На второй неделе прогнозируется магнитная буря: начнется 12 июля (слабая), а на следующий день ее мощность увеличится до средней. Однако после двухдневного шторма на Земле воцарится геомагнитная тишина.

А на третьей неделе возобновится небольшое возмущение — 24 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за период мая астросиноптики зафиксировали на Солнце более 100 пятен. Специалисты добавляют, что такое количество пятен в последний раз было образовано на светили в марте 2014 года.