Всего на расстоянии в 4 световых года: Илон Маск обдумывает способ посетить экзопланету
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Проксима Центавра b находится в так называемой "зоне обитаемости"
Похоже, неудачи с запуском космического корабля Starship не отбили охоту у миллиардера-изобретателя Илона Маска к покорению далеких космических горизонтов, и он начал обдумывать возможность посещения относительно близкой к Земле экзопланеті Проксима Центавра b.
Впервые обнаруженная в 2016 году, Проксима Центавра b находится в так называемой в зоне обитаемости (условная область в космосе, определенная из расчета, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к условиям на Земле и обеспечивают существование воды в жидкой форме).
"Практически по соседству", — написал Илон Маск в социальной сети Twitter в ответ на пост Amazing Astronomy со снимком Проксимы Центавра b.
Напомним, что также в планах Маска — расселение людей на других планетах, таких как Марс. Такой шаг мог бы сохранить цивилизацию, если Земля переживет катаклизм, такой как большой удар астероида. В Сети многие пользователи приветствуют планы изобретателя, но при этом выражают легкое беспокойство – не получится ли у него с полетом на Проксиму то же самое, что и с Твиттером?