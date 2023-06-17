Всього на відстані у 4 світлові роки: Ілон Маск обмірковує спосіб відвідати екзопланету

Проксима Центавра b знаходиться в так званій "зоні проживання"

Схоже, невдачі із запуском космічного корабля Starship не відбили охоту у мільярдера-винахідника Ілона Маска до підкорення далеких космічних горизонтів, і він почав обмірковувати можливість відвідування екзопланету Проксима Центавра b.

Вперше виявлена в 2016 році, Проксима Центавра b знаходиться в так званій в зоні проживання (умовна область у космосі, визначена з розрахунку, що умови на поверхні планет, які знаходяться в ній, будуть близькі до умов на Землі і забезпечують існування води в рідкій формі).

"Практично по сусідству", — написав Ілон Маск у соціальній мережі Twitter у відповідь на пост Amazing Astronomy зі знімком Проксіми Центавра b.

Нагадаємо, що також у планах Маска – розселення людей на інших планетах, таких як Марс. Такий крок міг би зберегти цивілізацію, якщо Земля переживе катаклізм, як великий удар астероїда. У Мережі багато користувачів вітають плани винахідника, але при цьому висловлюють легке занепокоєння – чи не вийде у нього з польотом на Проксіму те саме, що і з Твіттером?