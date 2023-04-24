Справа в системі охолодження: Маск пояснив причину невдачі зі Starship і назвав дату нового пуску

У компанії сподівалися, що бетон бетон Fondag витримає хоча б один пуск

Мільярдер Ілон Маск, який став мішенню для тролінгу Стівена Кінга, вирішив пояснити в Мережі причину вибуху ракети Starship при запуску 20 квітня.

Виявляється, проблема — у недобудованій вчасно системі водяного охолодження, яка розміщується під пусковою установкою. У компанії помилково прийняли рішення про пуск, тому що припустили, ґрунтуючись на даних статистики про пожежі, що високоміцний бетон бетон Fondag, з якого була зроблена плита з охолодженням, витримає один пуск.

Про це Маск написав у Twitter.

При цьому СЕО найбільшої приватної компанії SpaceX заявив, що вже за 1-2 місяці компанія буде готова до повторного запуску космічного корабля Starship.

Як відомо, найбільша у світі космічна ракета Starship була розроблена для майбутніх місій на Місяць і Марс, вона розрахована на 100 осіб, її вантажопідйомність перевищує 100 т. 20 квітня о 16:33 за київським часом ракета була запущена у перший суборбітальний політ із невеликого космодрому у Бока-Чика, штат Техас. За шість хвилин Starship мала вийти на орбіту, але при відділенні першого ступеня ракета вибухнула в повітрі, подолавши позначку в 38 км. Проте у корпоративному електронному листі Ілон Маск привітав співробітників SpaceX, відзначивши оптимізм у прогресі космічної програми.

Невдача Starship, що сталася одночасно з виходом звіту Tesla за I квартал 2023 року з поганими результатами компанії та видаленням у Twitter синіх галочок верифікації у користувачів, які не оплатили підписку Twitter Blue, призвела до скорочення статків Маска майже на $13 млрд.

Також нагадаємо, що "путініст" Ілон Маск, якого після покупки Твіттера стали переслідувати невдачі, виступив із ще однією реакційною витівкою — разом із засновником Apple Стівом Возняком він просить "пригальмувати" штучний інтелект.