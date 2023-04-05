Маск збіднів, на чолі — продавець сумочок. Що цікавого у рейтингу багатіїв Forbes і як там українці

Попит на брендові сумки на дорогі годинники підняв у рейтингу власника Louis Vuitton Moet Hennessy

Forbes опублікував свій традиційний рейтинг багатіїв. Сюрпризом стало те, що Ілона Маска та Джеффа Безоса, які постійно конкурували за перше місце, вибив з вершини списку власник брендів люксових сумок.

Француз Бернар Арно, якого також називають "вовк у кашемірі" за рік примножив свої багатства, бо у світі рекордно виріс попит на предмети розкоші.

"Телеграф" розповідає про найцікавіші моменти зі свіжого рейтингу багатіїв:

Попит на розкіш зробив найбагатшим Бернара Арно

Бернар Арно збільшив свої статки через попит на предмети розкоші

Керівник та акціонер гіганта предметів розкоші Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно вперше став найбагатшою людиною світу. Також це вперше, коли рейтинг очолив громадянин Франції.

Першу десятку багатіїв планети очолив Бернар Арно

Імперія LVMH складається з 75 модних і косметичних брендів, включаючи Louis Vuitton, Christian Dior, шампанське Moët & Chandon, мережу магазинів косметики Sephora. А у 2021-му році LVMH придбала американську ювелірну компанію Tiffany & Co.

Поки інші мільярдери помітно збідніли, в Арно справи йдуть добре — у світі різко зріс попит на предмети розкоші. Цього року його статки зросли на 39 мільярдів доларів і перевищили 200 мільярдів доларів. Акції LVMH досягли рекордного рівня — на 30%.

Як пояснює Insider, міленіали та покоління Z також сприяють зростанню цього ринку. Рекордна кількість американців у віці від 18 до 29 років вирішує жити з батьками, таким чином звільняючи гроші витрат на предмети розкоші. LVMH також робить цілеспрямований крок, щоб завоювати клієнтів в Азії.

Батько Бернара Арно заробив невеликі статки на будівництві, а Бернар почав з того, що в 1985 році вклав 15 мільйонів доларів у цей бізнес, щоб купити Christian Dior.

П’ятеро дітей Арно працюють у LVMH, а у липні 2022 року він запропонував реорганізувати свою холдингову компанію Agache, щоб передати їм рівні частки. Agache підтримує компанію венчурного капіталу Aglaé Ventures, яка має інвестиції в материнській компанії TikTok ByteDance і Netflix.

Майже половина списку бідніша, ніж торік

Forbes називає 2022-ий невдалим роком для найбагатших людей світу через падіння акцій та зростання процентних ставок. Загальна кількість мільярдерів впала до 2640 з 2688. Статки мільярдерів планети зараз становлять 12,2 трильйона доларів, що на 500 мільярдів менше порівняно з 12,7 трильйонами доларів у березні 2022 року.

Майже половина списку бідніша, ніж рік тому, включаючи Ілона Маска. Так, Арно зараз на 25 мільярдів доларів багатший за Маска. Це сталося також і завдяки тому, що Маск втратив феноменальну суму грошей за минулий рік — понад 100 мільярдів доларів.

Він зараз на другому місці, його статки складають $180 млрд. Це сталося після різкого падіння акцій Tesla і купівлі Twitter.

Ілон Маск, Джефф Безос, Ларрі Еллісон

Третій — Джефф Безос зі статками в $114 млрд, який втратив найбільше грошей серед усіх мільярдерів у списку ($57 млрд). Втрату можна пояснити падінням акцій Amazon.

Четвертий — американець Ларрі Еллісон (107 млрд), співзасновник компанії Oracle — великого виробника та постачальника програмного забезпечення для бізнесу та серверного обладнання. У першу десятку входять гендиректор Berkshire Hathaway Воррен Баффет, засновник Microsoft Білл Гейтс.

США можуть похвалитися найбільшою кількістю мільярдерів, із 735 членами списку, загальна вартість яких становить 4,5 трильйона доларів. Китай лишається другим із 562 мільярдерами зі статками 2 трильйони доларів, за ним йде Індія.

Українці в Forbes

Всього шість українців опинилися у списку найзаможніших від Forbes, але олігарха Ігоря Коломойського позначили як громадянина Ізраїлю (у нього минулого року забрали паспорт).

Ось як виглядає ситуація з українськими доларовими мільярдерами:

Рінат Ахметов (холдинг СКМ: ДТЕК, "Метінвест", HarvEast) лишився найбагатшим в Україні, а у загальному списку займає 445-те місце. Статки зросли з квітня минулого року на $1,5 млрд – до $5,7 млрд завдяки урахуванню $1,886 млрд дивідендів, виплачених компанією "Метінвест" головному бенефіціару за підсумками 2021 року. Хоча з початку війни він втратив $8 млрд. Віктор Пінчук (Interpipe) має статки в $2,1 млрд, 77% з яких – кеш та активи за межами України. Статки Пінчука зросли на 0,2 млрд дол. з минулого року.. Вадим Новинський (Smart Holding), який перебуває під українськими санкціями, має статки в $1,4 млрд. Оцінка статків враховує санкції та складається більш як на 2/3 із грошових коштів, більшість з яких ($622 млн) – згадані вище дивіденди "Метінвесту" за 2021 рік. Олігарх-втікач Костянтин Жеваго (Ferrexpo), якого Франція відмовилась екстрадувати в Україну, має статки в $1,3 млрд. Геннадій Боголюбов (колишній акціонер "ПриватБанку") має статки в $1,1 млрд.

Щодо позбавленого паспорта Ігоря Коломойського, то його статки оцінили в 1 млрд дол. у 2022 та 2023 році.

До списку не потрапили Олександр та Галина Гереги ("Епіцентр"). Свій статус мільярдера втратив Влад Яценко (Revolut).

Максим Литвин та Олексій Шевченко

Що цікаво, у списку є двоє киян Максим Литвин та Олексій Шевченко, які створили успішний стартап для перевірки граматики Grammarly. Однак вони позначені як громадяни Канади, оскільки виїхали ще в нульових. У компанії вже кілька років називають оцінки Forbes неправдивими.

Засновники Grammarly у рейтингу Forbes

Як повідомляв "Телеграф", у грудні 2022-го Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців та розповів, скільки вони втратили за рік війни. Збільшити статки вдалося лише двом особам — очільнику "Укрнафтобуріння" Віталію Хомутиннику та голові IT-компанії SoftServe Тарасу Кіцмею.