Маск обеднел, во главе – продавец сумочек. Что интересного в рейтинге богачей Forbes и как там украинцы

Спрос на брендовые сумки на дорогие часы поднял в рейтинге владельца Louis Vuitton Moet Hennessy

Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг богачей. Сюрпризом стало то, что Илона Маска и Джеффа Безоса, постоянно конкурировавших за первое место, выбил с вершины списка владелец брендов люксовых сумок.

Француз Бернар Арно, которого также называют "волк в кашемире", за год приумножил свои богатства, потому что в мире рекордно вырос спрос на предметы роскоши.

"Телеграф" рассказывает о самых интересных моментах из свежего рейтинга богачей:

Спрос на роскошь сделал самым богатым Бернара Арно

Бернар Арно увеличил свое состояние из-за спроса на предметы роскоши

Руководитель и акционер гиганта предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно впервые стал самым богатым человеком мира. Также это впервые, когда рейтинг возглавил гражданин Франции.

Первую десятку богачей планеты возглавил Бернар Арно

Империя LVMH состоит из 75 модных и косметических брендов, включая Louis Vuitton, Christian Dior, шампанское Moët & Chandon, сеть магазинов косметики Sephora. А в 2021 году LVMH приобрела американскую ювелирную компанию Tiffany & Co.

Пока другие миллиардеры заметно обеднели, у Арно дела обстоят хорошо — в мире резко возрос спрос на предметы роскоши. В этом году его состояние выросло на 39 миллиардов долларов и превысило 200 миллиардов долларов. Акции LVMH достигли рекордного уровня – на 30%.

Как объясняет Insider, миллениалы и поколения Z также способствуют росту этого рынка. Рекордное количество американцев в возрасте от 18 до 29 лет решает жить с родителями, таким образом увольняя деньги расходов на предметы роскоши. LVMH также делает целенаправленный шаг, чтобы завоевать клиентов в Азии.

Отец Бернара Арно заработал небольшое состояние на строительстве, а Бернар начал с того, что в 1985 году вложил 15 миллионов долларов в этот бизнес, чтобы купить Christian Dior.

Пятеро детей Арно работают в LVMH, а в июле 2022 года он предложил реорганизовать свою холдинговую компанию Agache, чтобы передать им равные доли. Agache поддерживает компанию венчурного капитала Aglaé Ventures, имеющую инвестиции в материнской компании TikTok ByteDance и Netflix.

Почти половина списка беднее прошлогоднего

Forbes называет 2022-й неудачным годом для самых богатых людей мира из-за падения акций и роста процентных ставок. Общее количество миллиардеров упало до 2640 из 2688. Состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше по сравнению с 12,7 триллиона долларов в марте 2022 года.

Почти половина списка беднее, чем год назад, включая Илона Маска. Да, Арно сейчас на 25 миллиардов долларов богаче Маски. Это произошло также благодаря тому, что Маск потерял феноменальную сумму денег за прошлый год — более 100 миллиардов долларов.

Он сейчас на втором месте, его состояние составляет $180 млрд. Это произошло после резкого падения акций Tesla и покупки Twitter.

Илон Маск, Джефф Безос, Ларри Эллисон

Третий — Джефф Безос с состоянием в $114 млрд, потерявший больше всего денег среди всех миллиардеров в списке ($57 млрд). Утрату можно объяснить падением акций Amazon.

Четвертый – американец Ларри Эллисон (107 млрд), соучредитель компании Oracle – крупного производителя и поставщика программного обеспечения для бизнеса и серверного оборудования. В первую десятку входят гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, основатель Microsoft Билл Гейтс.

США могут похвастаться наибольшим количеством миллиардеров, с 735 членами списка, общая стоимость которых составляет 4,5 триллиона долларов. Китай остается вторым с 562 миллиардерами с состоянием 2 триллиона долларов, за ним следует Индия.

Украинцы в Forbes

Всего шесть украинцев оказались в списке самых богатых от Forbes, но олигарха Игоря Коломойского обозначили как гражданина Израиля (у него в прошлом году забрали паспорт).

Вот как обстоит ситуация с украинскими долларовыми миллиардерами:

Ринат Ахметов (холдинг СКМ: ДТЭК, "Метинвест", HarvEast) остался самым богатым в Украине, а в общем списке занимает 445 место. Состояние выросло с апреля прошлого года на $1,5 млрд – до $5,7 млрд благодаря учету $1,886 млрд дивидендов, выплаченных компанией "Метинвест" главному бенефициару по итогам 2021 года. Хотя с начала войны он потерял $8 млрд. Виктор Пинчук (Interpipe) имеет состояние в $2,1 млрд, 77% из которых – кэш и активы за пределами Украины. Состояние Пинчука выросло на 0,2 млрд дол. с прошлого года. Находящийся под украинскими санкциями Вадим Новинский (Smart Holding) имеет состояние в $1,4 млрд. Оценка состояния учитывает санкции и состоит более чем на 2/3 из денежных средств, большинство из которых ($622 млн) – упомянутые выше дивиденды "Метинвеста" за 2021 год. Беглец олигарха Константин Жеваго (Ferrexpo), которого Франция отказалась экстрадировать в Украину, имеет состояние в $1,3 млрд. Геннадий Боголюбов (бывший акционер "ПриватБанка") имеет состояние в $1,1 млрд.

Что касается лишенного паспорта Игоря Коломойского, то его состояние оценили в 1 млрд дол. в 2022 и 2023 году.

В список не попали Александр и Галина Гереги ("Эпицентр"). Свой статус миллиардера утратил Влад Яценко (Revolut).

Максим Литвин и Алексей Шевченко

Что интересно, в списке есть двое киевлян Максим Литвин и Алексей Шевченко, создавшие успешный стартап для проверки грамматики Grammarly. Однако они обозначены как граждане Канады, поскольку уехали еще в нулевых. В компании уже несколько лет называют оценки Forbes ложными.

Основатели Grammarly в рейтинге Forbes

Как сообщал Телеграф, в декабре 2022-го Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев и рассказал, сколько они потеряли за год войны. Увеличить состояние удалось лишь двум лицам — руководителю "Укрнафтобуріння" Виталию Хомутыннику и главе IT-компании SoftServe Тарасу Кицмею.