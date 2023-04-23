Ілон Маск і Стівен Кінг посперечалися у Twitter: що стало причиною і до чого тут Україна

Суперечка сталася навколо "синьої галочки" письменника

Американський мільярдер Ілон Маск відповів на пропозицію культового письменника Стівена Кінга пожертвувати гроші за його синю галочку на потреби України.

Так у своїй відповіді Маск заявив, що вже пожертвував 100 мільйонів доларів на потреби України, а також прикріпив до повідомлення пост подяки від голови Мінцифри Михайла Федорова.

"Я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів, а скільки ви пожертвували?" — запитав мільярдер.

Крім того, він зазначив, що SpaceX відмовилася від грошей Міністерства оборони за користування Starlink.

Як повідомлялося раніше, після того, як Ілон Маск купив Twitter, він відкликав безкоштовну верифікацію профілю ("синю галочку") та запропонував усім охочим купити її за 8 доларів на місяць. Це обурило багатьох знаменитостей, у яких ця галочка зникла.

Зокрема на це нарік і Кінг, а потім відмовився платити за верифікацію. Після цього письменнику повернули "синю галочку", що викликало у нього здивування.

Пізніше Маск зізнався, що це він заплатив за верифікацію профіля Кінга та деяких інших знаменитостей, які були незадоволені змінами у політиці соцмережі.

Як повідомлялося рані, через те, що "синя галочка" стала доступною кожному, у соцмережі виникли курйозні ситуації. Так, наприклад, верифікацію пройшов профіль Степана Бандери.